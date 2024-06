L'épouse allemande

Huntsville, Alabama, 1950. Dans le bus qui la conduit vers sa future maison en Alabama, malgré la moiteur de l'air ambiant, Sofie von Meyer Rhodes a l'impression de respirer pour la première fois depuis des années. Ses enfants blottis contre elle, elle entrevoit enfin la perspective d'une nouvelle vie, loin des conflits qui ont endeuillé son Allemagne bien-aimée. Le gouvernement américain, qui a recruté son mari Jürgen pour travailler sur un nouveau programme spatial, leur promet un avenir meilleur, mais Sofie se heurte rapidement à l'hostilité de ses voisins. Car une question leur brûle tous les lèvres... Quelle relation la famille Rhodes a-t-elle entretenue avec le Reich ? Quand des rumeurs sur leurs liens avec le régime hitlérien se répandent, la tension monte... jusqu'au jour où un drame se produit, ébranlant toute la communauté. Inspiré d'une histoire vraie, l'incroyable récit d'une femme tiraillée entre ses convictions et son instinct maternel, de l'Allemagne nazie à l'Alabama de la guerre froide. "Kelly Rimmer est passée experte dans l'art de dénicher un pan méconnu d'un sujet aussi vaste que la Seconde Guerre mondiale et de l'explorer dans une fiction absolument fascinante". Herald Sun Kelly Rimmer est l'autrice de plusieurs romans historiques vendus à plus d'un million d'exemplaires dans le monde et traduits en vingt langues. Ses ouvrages sont régulièrement dans les listes de best-sellers du New York Times, du USA Today et du Wall Street Journal. Tout ce que le coeur n'oublie jamais, son premier roman traduit en français, a été publié aux éditions Charleston en 2021, suivi des Orphelins de Varsovie en 2022. L'Epouse allemande est son troisième roman paru aux éditions Charleston.