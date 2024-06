25 histoires pour s’endormir

25 histoires pour bercer votre enfant avant d'aller au lit... Dans ce recueil enchanteur, chaque nuit se transforme en voyage magique au pays des songes. A travers 25 histoires douces et apaisantes, votre enfant pourra retrouver la sérénité avant le coucher grâce à plusieurs exercices thérapeutiques subtilement inclus au sein des récits. L'ouvrage idéal pour faire de beaux rêves et se réveiller le lendemain plein d'énergie et de joie ! Anaëlle Mertz-D'Agostin, psychologue clinicienne de formation, est psychopraticienne et hypnothérapeute. Elle reçoit régulièrement des enfants et leurs parents pour les accompagner dans les difficultés du quotidien.