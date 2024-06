Georgia n'a jamais été amoureuse, n'a jamais embrassé qui que ce soit. Elle n'a même jamais eu de crush. Mais en tant que romantique passionnée de fan-fictions, elle est persuadée qu'elle finira par trouver sa personne Or lorsque Georgia entre à l'université, ses désirs de romance sèment la pagaille au sein de son groupe d'amis. La voilà embourbée dans sa propre tragi-comédie, à se demander pourquoi l'amour paraît si simple pour les autres et pas pour elle. Asexuelle, aromantique : étiquetée d'un vocabulaire nouveau, Georgia est plus incertaine que jamais face à ses sentiments. Est-elle vraiment destinée à rester sans amour ?