L'histoire complète de la nouveauté des studios Pixar : Vice-Versa 2, dans un album spécialement conçu pour les jeunes lecteurs ! - Un format de lecture et des textes adaptés aux lecteurs autonome. - Une maquette dynamique avec des images issues du film. Dès 7 ans. L'histoire : La jeune Riley a grandi, épaulée par ses Emotions : Joie, Tristesse, Colère, Peur et Dégoût. Grâce à elles, la fillette est devenue une adolescente épanouie. Mais lorsque Anxiété, Ennui, Embarras et Envie débarquent dans le Quartier Cérébral, la vie de Riley devient d'un coup beaucoup plus compliquée...