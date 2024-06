Des ours dans la brousse

Une édition à petit prix d'un album à succès, tendre et malicieux. Tout là-haut, au pôle Nord, la famille ours se prépare pour son premier voyage au soleil de l'Afrique. Papa, Maman, Oleg le grand frère ado et Victor, le petit, tous rêvent de voir en vrai les fabuleux animaux qu'ils ont découverts dans les magazines. Mais quand ils débarquent sur le terrain, les trois grands, les seuls à avoir la parole au début, sont incapables de repérer le moindre signe de vie. Seul le lecteur - et le plus petit, Victor - voit les girafes que les ours prennent pour des arbres, les hippopotames sur lesquels ils marchent pour traverser le marigot, les éléphants sur lesquels ils s'assoient pour se reposer, et autant d'autres savoureux quiproquos de situation. Une belle surprise et une rencontre vraie, en forme de retournement, les attend !!!