Les dragons de Nalsara Tome 11 : Les maléfices du marécage

Cham et Dhydra ont réussi à s'évader de la Citadelle Noire et s'enfoncent dans les marécages, talonnés par Darkat et les guerriers addraks. S'apercevant de la fuite de leurs captifs, le Conseil des Sorciers somme Darkat de les retrouver au plus vite. Au même moment, Cham et Dhydra, qui ont reprit leur forme humaine, commencent leur périple de retour. Pour rejoindre le royaume d'Ombrune, il leur faudra traverser de dangereux marécages. Darkat se lance à leurs trousses chevauchant son affreuse strige. Leur route finit par croiser celle d'Igrid, une jolie fillette rousse de l'âge de Cham. Celle-ci les conduit auprès des siens, le Libre Peuple, au coeur de la montagne. Nastrad, le chaman de cette communauté, décide de les aider à se cacher des Addraks. Sous le charme d'Igrid, Cham cherche à l'impressionner : l'imprudent use de la magie noire, et révèle ainsi leur position à la strige. Heureusement, Dhydra, Nastrad et les deux enfants mettent le sorcier en déroute en unissant leurs pouvoirs. Il leur faut désormais reprendre des forces avant de rejoindre Ombrune.