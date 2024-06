La raison est pro-vie. Arguments non religieux pour un débat dépassionné

L'avortement est un sujet épineux et difficile à aborder. Oser en parler en public est devenu tabou, intrusif pour ce qui relèverait d'un choix libre de la sphère privée. Pour beaucoup de nos contemporains, l'IVG est un droit fondamental sur lequel personne de sérieux n'oserait revenir. Or il devrait être encore possible de débattre d'une question essentielle qui met en jeu des vies, même si toute tentative se solde le plus souvent par un déchaînement d'accusations et par un dialogue impossible. Ce livre propose de suivre la démarche inverse de la tendance actuelle en élaborant une réflexion construite et rationnelle sur ce sujet clivant, examinant avec soin les arguments des deux "camps" respectifs. Matthieu Lavagna est un auteur-conférencier catholique français travaillant dans le domaine de l'apologétique pour l'association Marie De Nazareth depuis 2021. Diplômé de mathématiques, de philosophie et de théologie, ses travaux concernent principalement la défense rationnelle de la foi catholique. Il est notamment l'auteur de l'ouvrage Soyez rationnel, devenez catholique, publié en 2022, ainsi que de Non, le Christ n'est pas un mythe. Libre réponse à Michel Onfray.