Heinrich Müller. L'implacable chef de la Gestapo

Qui est donc Heinrich Müller, ce discret homme de l'ombre, qui a fait peser sur l'Allemagne puis sur toute l'Europe occupée une véritable terreur policière et a disparu mystérieusement ? Si le futur chef de la Gestapo, la police secrète, a commencé sa carrière sous la république de Weimar en donnant la chasse aux communistes et... aux nazis durant treize ans, sa redoutable efficacité n'a pas échappé aux nouveaux maîtres du pouvoir, qui le recrutent en 1933. Il participe dès lors activement aux coups de force nazis qui permettent à Hitler d'implanter un régime de fer. A la tête de l'Amt IV, il contrôle la population allemande, fait régner l'ordre nazi dans tous les pays occupés par Berlin en détruisant les résistances, participe activement (Eichmann est l'un de ses plus proches collaborateurs) à la mise en oeuvre de la Solution finale, assure la surveillance des camps de concentration et d'extermination nazis... Indispensable au régime, indéboulonnable, "Gestapo-Müller" traverse toutes les périodes agitées de l'histoire nazie. En avril 1945, il est présent, aux côtés de Hitler, jusqu'à la fin, dans le bunker... Pourtant, Müller n'est pas persuadé de la justesse des théories nationales-socialistes. C'est tout le paradoxe d'un homme dont la seule évocation provoque l'effroi, que d'avoir soutenu jusqu'à sa mort un régime dont il était probablement peu convaincu des bienfaits. Ce livre permet de saisir les contradictions d'un homme puissant, mais vivant presque caché, et de mieux comprendre l'ampleur de la machine répressive nazie. Philippe Valode a dirigé plusieurs maisons d'édition et a également travaillé dans la presse. Il est l'auteur de très nombreux livres d'histoire, parmi lesquels L'histoire de France en 2 000 dates (Acropole, 2011), De Gaulle (L'Archipel, 2020) et Les 12 procès oubliés de Nuremberg (1946-1949) (Le Rocher, 2023).