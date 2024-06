L'Ecole des lettres N° 4, juin 2024

A la conquête des étoiles. Ad astra disaient les Latins pour signifier un besoin de se propulser vers du mieux, du meilleur. C'est devenu une devise. "Per aspera ad astra" est le message que portent les sondes au-delà du système solaire. La Lune, planète visible depuis la Terre, constitue depuis des siècles une source d'inspiration pour les écrivains. Peut-on encore rêver de la Lune en 2024 ? Cyrano de Bergerac et Jules Verne sont à l'honneur dans ce dossier ainsi, du côté des contemporains, qu'Eric Pessan et Alex Alice, dont la saga Le Chateau des étoiles fête joliment ses dix ans. Le sommaire est également marqué par une séquence pédagogique consacrée à La Rivière à l'envers de Jean-Claude Mourlevat et des bonnes feuilles tirées de L'Artisanat du roman de Thomas Lavachery, un essai publié par L'Ecole des lettres.