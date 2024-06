Vive le sport ! Début et milieu de CP

Pour un entraînement à la lecture ludique et stimulant ! - Plein d'informations étonnantes sur un grand nombre de sports : le football, l'athlétisme, le tennis, le basket, le karaté, l'équitation, la natation, le cyclisme, le handball, le skate, la danse... - Un texte 100 % déchiffrable adapté aux premiers lecteurs (niveau début et milieu de CP). - Les lettres muettes, les sons complexes et les mots outils sont en couleur pour faciliter la lecture. - Des rubriques pour entrer dans l'apprentissage de la lecture et découvrir les sons, les lettres, les syllabes. + Des cartes à collectionner !