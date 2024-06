DEME, Diplôme d'état de moniteur éducateur. Tout-en-un, Edition 2025

Cet ouvrage prépare les candidats au diplôme de moniteur-éducateur. Il propose : - Tout le programme de formation : - DF 1 : Accompagnement social et éducatif spécialisé - DF 2 : Participation à l'élaboration et à la conduite du projet éducatif spécialisé - DF 3 : Travail en équipe pluriprofessionnelle - DF 4 : Implication dans les dynamiques institutionnelles - Tout le cours en fiches synthétiques. - La méthodologie pour réussir chaque épreuve. - Des sujets d'annales pour réviser et s'entraîner. - Des corrigés détaillés pour s'évaluer et progresser.