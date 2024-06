Maintenance automobile. Le savoir-faire en 65 fiches pratiques, 5e édition

Démontez, contrôlez, réparez et régleztous les systèmes de votre voiture grâce à ce manuel technique complet qui détaille en plus de 65 fiches méthodologiques l'ensemble des opérations de maintenance. Les fiches sont regroupées par thème pour une meilleure vision de l'intervention ou du contrôle à réaliser : Moteur / Injection / Allumage / Transmission / Freinage / Suspension / Train roulant / Electricité / Organes de sécurité et de confort / Documentation et outillage. Un tableau synthétique permet de diagnostiquer les pannes les plus courantes.