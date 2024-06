Toute l'histoire de la nouveauté des studios Pixar : Vice-Versa 2 dans un bel album, pour un moment de lecture à partager entre parents et enfants. Découvrez toute l'histoire du film dans cet album carré, relié cartonné de 84 pages, avec de grandes illustrations pleine page. Les textes courts et faciles à lire sont rythmés par de nombreux dialogues. Dès 4 ans. L'histoire : Grâce à Joie, Tristesse, Colère, Peur et Dégoût, Riley est une adolescente épanouie. Mais une nuit, de nouvelles Emotions arrivent au Quartier Cérébral de la jeune fille. Anxiété, aidée d'Ennui, Embarras et Envie, tente alors de prendre le contrôle, et va créer des bouleversements dans la vie de Riley !