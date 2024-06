" Dès le commencement, les amants trouvèrent leur liaison nécessaire, fatale, toute naturelle. " (Chapitre VII, Thérèse Raquin) Toutes les clés pour comprendre l'oeuvre et le parcours associé L'essentiel sur l'oeuvre - Structure de l'oeuvre - Biographie de l'auteur - Contexte historique et culturel - Genre de l'oeuvre - Personnages de l'oeuvre - L'oeuvre et son contexte en images Etudier le parcours Entre science et imagination, le roman au XIXe siècle - Analyse du parcours - Citations clés - Groupement de textes Se préparer au Bac - Conseils de méthode - Commentaires de texte corrigés - Dissertations corrigées - Sujets d'oral guidés Et, pour les enseignants Un guide pédagogique téléchargeable gratuitement sur : www. enseignants. hachette-education. com (Lien -> http : //www. enseignants. hachette-education. com/) Ce livre existe en format numérique