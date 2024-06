Namor. The Sub-mariner

Namor affronte un monde encore plus mystérieux et dangereux que les fonds marins : celui des grandes corporations ! Bien décidé à se faire une place dans le monde des affaires de la surface, le Prince des Mers affronte les diaboliques jumeaux Marrs et doit répondre de ses nombreuses attaques sur New York. Il renoue également des alliances avec ses anciens amis des Envahisseurs et doit dénouer le mystère de la résurrection d'Iron Fist ! Et ça n'est que le début ! Au tout début des années 90, John Byrne, l'un des plus légendaires auteurs/dessinateurs de la galaxie Marvel (Alpha Flight, Fantastic Four), s'attelle à l'un des antihéros les plus charismatiques de la Maison des Idées. Tantôt ennemi du monde de la surface, tantôt allié des Avengers, Namor s'élance dans sa propre série. Byrne laisse ensuite la place de dessinateur à un autre grand talent, Jae Lee (Inhumans), tout en continuant à scénariser le titre.