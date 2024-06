La grotte bleue

Embarquez dans un voyage entre rêves et mythologie, et découvrez l'histoire passionnée et destructrice de Damien et Perséphone. Etes-vous prêts à affronter le destin ? Comment lutter contre le destin ? Damien a toutes les filles du campus à ses pieds. Pourtant, derrière ses mèches blondes, son physique de sportif, et son regard d'un vert pénétrant, il cache une profonde solitude. En effet, il est l'héritier des Raspail, une famille qui descend directement d'Hadès, le roi des Enfers. Sa destinée est toute tracée. Mais lui et la destinée... Les apparences, la popularité, ce n'est le truc de Perséphone, jeune étudiante en Art. Alors, pourquoi Damien, le beau gosse de l'université, l'attire-t-il autant ? Il n'est pas du tout son genre ! Pire encore, elle a l'impression de le croiser partout. Ce qu'elle ignore, c'est que sa destinée à elle aussi est toute tracée... L'univers fait tout pour les séparer, mais Damien est bien décidé à changer sa destinée : il veut Perséphone, et ne la laissera pas lui échapper.