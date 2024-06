Après la tempête qui a ravagé la vallée, Cesterín est coupé du monde. Depuis la plaine, la montagne a disparu, évanouie derrière la brume. De l'autre côté du rideau compact, un autre monde, un autre temps, peut-être. Pour les habitants et les réfugiés de passage, privés de secours, c'est l'heure du choix : faut-il partir pour échapper à la montagne et à la brume qui les a coupés du monde ou rester auprès de celles et ceux qui ne quitteront pas les hauteurs malgré le péril ? Ceux de la montagne évanouie est une fresque moderne surréaliste et une formidable histoire intime de femmes et d'hommes qui se révèlent dans les ombres inquiétantes de la brume. Après son premier roman Sous la lune brisée, une dystopie philosophique saluée par les libraires, Anne-Claire Doly s'affirme, avec ce nouveau récit relevant du réalisme magique, comme une des écrivaines de l'intime et de l'universel.