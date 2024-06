Jean Nocret. Le peintre de Monsieur, frère du roi

Né en 1615 à Nancy, Jean Nocret est moins le peintre de Louis XIV que celui de son frère unique, Philippe, duc d'Orléans, qui lui commande La Famille royale dans l'Olympe à la fin des années 1660 pour son château de Saint-Cloud. La toile est emblématique du goût régnant en ces lieux, palais double de Versailles moins martial et plus gracieux, dont les travaux d'aménagement sont antérieurs de dix ans. Elle est représentative de l'ensemble de l'oeuvre de Nocret, portraitiste mais aussi décorateur formé en Italie, qui peuple de divinités les parois et les plafonds de l'appartement d'Henriette d'Angleterre, la belle-soeur du roi. Enfin, elle témoigne d'un moment de l'histoire du portrait français au XVIIe siècle, où s'impose une vision onirique et idéalisée de soi, nourrie de références mythologiques et littéraires, que l'on n'hésite pas à traduire en peinture. Si le nom de Jean Nocret a aujourd'hui disparu de la mémoire collective, son chef-d'oeuvre, La Famille royale dans l'Olympe, est l'un des tableaux les plus populaires du château de Versailles. Son sujet, qui transporte les proches de Louis XIV dans une mythologie fantasmée, ses dimensions, près de douze mètres carrés, et son emplacement, dans le salon de l'OEil-de-Boeuf, entre la galerie des glaces et la chambre du roi, en font une oeuvre extrêmement spectaculaire, appréciée par les visiteurs et très régulièrement reproduite, incarnation de l'imaginaire versaillais. Généreusement illustré, l'ouvrage, composé de plusieurs essais et d'un catalogue sommaire dressé en annexe, s'appuie sur les découvertes faites lors de la restauration du tableau, mais aussi sur un corpus d'oeuvres nouvelles ainsi que sur des informations inédites issues des archives.