Comme une impression de déjà-vu ? Helen et George avaient imaginé une nouvelle vie, loin de leurs problèmes, dans ce cottage à retaper au fin fond des Cornouailles. Mais à peine sont-ils arrivés, qu'ils comprennent que quelque chose cloche avec cet endroit. Helen ne se départit pas de l'angoissante sensation d'avoir déjà vu cette maison. Et ce ne sont pas les poupées découvertes dans les murs ni les étranges bocaux enterrés dans le jardin qui atténuent sa terreur. Quand elle découvre que cette maison a appartenu trente ans plus tôt à une femme soupçonnée de sorcellerie coupable d'un triple meurtre, le passé revient brutalement frapper à leur porte. Helen et George réalisent alors qu'ils courent un terrible danger, et qu'ils ne peuvent se fier à personne - ni même l'un à l'autre. Après le succès de Personne ne doit savoir, Prix des lectrices 2023, Claire McGowan revient avec un thriller psychologique terrifiant aux enjeux sociaux très actuels. "Une histoire captivante, percutante et pleine de rebondissements. Claire McGowan est au sommet de son art". Peter James