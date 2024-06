La GRH dans la fonction publique

Le guide idéal pour preparer efficacement l'épreuve de GRH des concours de la fonction publique. Activité principale de nombreux agents publics, la gestion des ressources humaines (GRH) est également l'une des compétences essentielles de tout cadre qui intervient dans l'organisation, le recrutement, la formation, l'évaluation, la motivation et le contrôle de l'action de son équipe. Elle fait l'objet une épreuve spécifique dans de nombreux concours administratifs, notamment des instituts régionaux d'administration (IRA) et de secrétaire administratif de classe normale (SACN). Des connaissances en GRH sont également requises dans les épreuves de synthèse, de notes sur dossiers, de cas pratique et lors des oraux d'admission des concours et examens professionnels. Candidats et étudiants trouveront dans cet ouvrage complet et synthétique toute la matière nécessaire pour bien se préparer aux épreuves qui les attendent : non seulement l'ensemble des connaissances de bases qui figurent dans les programmes de concours et examens professionnels des trois fonctions publiques, mais aussi une mise en perspective sur les enjeux des transformation actuelles et à venir de la GRH publique. Conçu comme un guide à l'usage de futurs managers, il pourra également être utile aux agents publics qui s'apprêtent à occuper de telles fonctions.