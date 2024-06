Thiziri Tome 2 : La volonté de Vwaré

Astar est mourant. Après avoir épuisé ses dernières forces pour sauver la forêt-village de l'attaque des zrétos, l'arbre est tombé dans un coma dont il ne se réveillera plus tout seul. Thiziri doit absolument récupérer son Coeur ou son symbiote mourra, et avec lui, toute la végétation de l'île. Elle n'a plus d'alternative. L'heure est venue de confronter les Anciens et de leur reprendre ce qu'ils ont volé. Mais une menace plus grave encore se profile et la chasseuse albinos va devoir faire un choix qui pourrait coûter la vie à tous ceux qu'elle aime.