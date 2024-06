Les mémoires d'un fou

En 1838, âgé de dix-sept ans, Gustave Flaubert achève Mémoires d'un fou, publié à titre posthume en 1901. Premier avatar de sa rencontre idéalisée avec Elisa Schlesinger qui sera au coeur de L'Education sentimentale, un jeune homme y rencontre une femme mariée dont il s'éprend et qui le fascine. Initiation douloureuse, cette vision pure de l'Amour idéal se heurtera à une réalité plus crue... défaisant au passage les idéaux de jeunesse dont il faudra faire le deuil. Flaubert est souvent perçu comme un liquidateur grinçant de l'idéalisme romantique. Confession saisissante par sa force visuelle et sa violente sensibilité, Mémoires d'un fou porte déjà la marque de cette désillusion originelle face à un monde atone, défait par la vacuité et l'absurdité des masques sociaux.