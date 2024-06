Seventeen again. Tome 1

Mao, obnubilée par son ex petit-ami, finit par redoubler sa deuxième année de lycée. Elle se retrouve alors dans la même classe que Hachiya, un garçon très agaçant du club de foot. Alors qu'elle le prenait pour un gamin arrogant, le jeune homme lui fait subitement une déclaration ! Comment Mao va-t-elle vivre cette relation avec ce camarade d'un an plus jeune qu'elle ?