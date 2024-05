Je n'avais pas l'intention de me cacher sur le yacht, je le jure. Ma première erreur a été de rentrer chez moi avec l'abruti du bar, mais pour ma défense, Prescott m'a dit qu'il possédait le Worthington - quatre-vingt-dix pieds de perfection moderne et élégante - et que si je parvenais à obtenir le poste de second, j'aurais une excuse pour rester à bord et continuer à fuir ma famille et mon avenir. Comment pouvais-je savoir qu'il était le beau-frère infidèle et vénal du propriétaire, ou que je finirais dans un placard lorsque le bateau quitterait le port ? Lorsque le véritable propriétaire me trouve et m'offre un autre travail - être son faux petit ami lors d'une croisière dans les îles Vierges britanniques pour pousser Prescott à révéler son infidélité -, c'est là que je commets ma deuxième erreur : j'accepte. Il s'avère que Jonathan Worthington n'est pas seulement un milliardaire, il est drôle, généreux et un peu maniaque du contrôle. Il est aussi un silver fox magnifique et élégant de deux mètres de haut, et soudain, ce n'est pas seulement son yacht que je convoite. Worth pense que je suis bien trop jeune et volage pour quelque chose de plus sérieux que de passer la semaine dans son lit... mais si vous croyez que nous ne tomberons pas amoureux avant la fin de la croisière, j'ai un yacht dans les Caraïbes à vous vendre