Soigner la société. Contributions à l'histoire de la santé publique

Au tournant du xxie siècle, les débats liés à la santé publique se multiplient et dépassent les limites d'une stricte sphère professionnelle, pour sensibiliser l'ensemble des citoyens à ses enjeux. Parmi ces questions, les interactions entre pouvoir exécutif, pouvoir législatif et pouvoir scientifique, la question des inégalités sociales de santé, le rôle de la solidarité et de la participation civique dans la promotion du bien-être, occupent une place prépondérante. Proposant une mise en perspective historique de ces enjeux, cet ouvrage offre une exploration éclectique du champ de la santé publique au fil du temps : d'abord à travers l'histoire d'une revue, les Annales d'Hygiène publique et de médecine légale, puis d'une association, l'Alliance d'hygiène sociale, et enfin d'une notion, le capital social.