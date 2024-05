Oradour s'est tu. Le destin tragique d'un village français - 10 juin 1944

Le 10 juin 1944, Oradour-sur-Glane, près de Limoges, est anéanti par une division SS : 643 villageois perdent la vie, les femmes et les enfants asphyxiés puis brûlés dans l'église pendant que les hommes sont assassinés dans des granges. Redonnant voix aux morts, à travers les témoignages poignants des survivants, l'historien Robert Pike s'est plongé dans les archives pour raconter leur vie avant et après la tragédie. Un travail inédit et précis où l'on croise de grandes familles solidaires, une vie villageoise animée avec...