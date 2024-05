L'ambassade des Etats-Unis de New Delhi est en ébullition. Jul Solri, l'épouse de l'un des dictateurs les plus redoutés au monde, souhaite s'entretenir avec l'ambassadeur. Comment a-t-elle réussi à échapper à ses gardes du corps ? Pourquoi s'est-elle rendue dans l'antre de la puissance ennemie ? A-t-elle conscience que sa présence pourrait déclencher un conflit sans précédent ? Lorsqu'elle formule sa requête, le diplomate est sidéré : la Première dame souhaite obtenir un visa... de tourisme ! Demande aussi incongrue qu'irrecevable. Mais quand la jeune femme dévoile son cou meurtri, il comprend qu'elle est en fuite. Convaincu qu'il tient le moyen de briser le régime totalitaire, il la pousse à révéler les crimes perpétrés par son mari. C'est à cette seule condition qu'il l'aidera. Le compte à rebours est lancé. Roman d'espionnage de haute volée, Première dame nous invite dans les coulisses survoltées de la diplomatie internationale. Femme trophée ou complice ? Victime ou manipulatrice ? Dans ce jeu de dupes, chacun avance ses pions, masqué, et celui qui croyait mener la partie aurait bien tort de sous-estimer l'adversaire.