Roses, pivoines et iris par les grands maîtres de l'estampe japonaise

Véritable célébration des roses, des pivoines et des iris, ce coffret, accompagné d'un livret explicatif, déploie en format accordéon plus d'une soixantaine d'oeuvres des plus grands maîtres de l'estampe japonaise. Car au pays du Soleil levant, les fleurs sont sacrées et dotées d'un langage secret, le hanakotoba. Majestueuses pivoines écarlates, symboles de richesse et de féminité, iris violets bordant de leurs tiges élancées les étangs et les rivières, roses délicates et odorantes entourées d'oiseaux, de papillons et de libellules : de Hokusai à Hiroshige, Utamaro ou Harunobu, les artistes dévoilent leur virtuosité picturale, alternant plans rapprochés spectaculaires sur les floraisons ou vues d'ensemble luxuriantes. Chacune de ces fleurs livre ses secrets dans des déclinaisons infinies de couleurs, de formes et de senteurs au coeur d'une nature préservée.