L'ombre des innocents [EDITION EN GROS CARACTERES

Impossible à lâcher ! Marion, auteure de romans policiers, est mise en garde à vue car son ADN a été retrouvé sur l'arme qui a servi au meurtre d'un enfant. Elle a beau clamer son innocence, elle sent que l'étau se resserre et décide de s'évader pour trouver le vrai tueur. Wim, chargé de l'enquête, est intrigué par cette femme à la vie en apparence bien rangée. Entre Wim, persuadé que la fugitive a un secret, et Marion, bien décidée à débusquer celui qui l'a piégée, commence une traque sans merci... Par un magicien du suspense.