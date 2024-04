Bloc de competences 1 - conduite du projet immo du client en vente et/ou en location bts prof. immob

Cette nouveauté, à feuillets détachables, est conforme au bloc de compétence 1 du référentiel 2024. Elle propose 12 "cas pratiques" liés à la transaction-vente, à la transaction-locative et à la gestion locative, dans un contexte professionnel d'agences immobilières. Ces études de cas permettent aux apprenants de se mettre en situation professionnelle d'accompagnement des clients et de leurs projets immobiliers. Au début de chaque cas pratique, un tableau de correspondance avec le référentiel est proposé : il met en lien les situations professionnelles, les compétences à acquérir, les savoirs associés avec les missions à accomplir par l'apprenant. Les différentes missions proposées correspondent à des mises en situation adaptées au nouveau référentiel et extraites de la réalité professionnelle du métier. Les fiches repères, mises à disposition des étudiants via des QR Codes, permettent de synthétiser l'essentiel à comprendre ou à retenir, à partir de thèmes précis et variés liés au domaine de la transaction immobilière et de la gestion locative.