MANAGEMENT, SCIENCES DE GESTION ET NUMÉRIQUE TERMINALE STMG

Cette nouvelle édition 2024 tient compte des nouvelles directives de l'examen. Elle est composée de 17 chapitres actualisés et couvre le programme en reprenant en détail les 11 questions autour des 3 thèmes : -Thème 1 : les organisations et l'activité de production de biens et de services -Thème 2 : les organisations et les acteurs -Thème 3 : les organisations et la société Les cas proposés s'appuient sur des situations réelles permettant aux élèves de mieux appréhender les différentes organisations. Pour DECOUVRIR les concepts du chapitre, l'élève observe et analyse les situations proposées. Grâce au questionnement POUR RESUMER et à la page A RETENIR, l'élève construit sa synthèse du cours. Pour faire le point et TESTER SES CONNAISSANCES, l'élève accède à des tests et autres jeux pédagogiques via un QR Code. Dans la partie APPLIQUER de cette nouvelle édition : une augmentation du nombre d'activités permet à l'élève de s'exercer sur les points du programme découverts. A la fin des 3 thèmes une séquence d'ETLV, et un grand qui sont proposés. Trois entraînements au Bac complètent cet ouvrage de Terminale. Les plus de l'édition 2024 pour la version détachable : une monographie sur un contexte nouveau, les cahiers EN ROUTE VERS LE GRAND ORAL proposent des fiches méthode pour la préparation aux différentes épreuves et pour la réalisation du projet de gestion, tout au long de l'ouvrage ; une mise en avant des temps de l'examen (oralité, argumentation, orientation), chaque chapitre propose une question rédigée "type bac" afin que les élèves s'entraînent pour l'examen, davantage d'activités de gestion réalisables sur tableur.