Révélation Tome 1 : Conquête

Exécutrice n'est pas un travail que l'on décroche sur un site d'emploi. Personne ne serait assez fou pour postuler alors que la mission numéro un est de maintenir l'équilibre sur Terre entre le bien et le mal au péril de sa vie. J'ai été désignée et j'assume ma fonction. Ce n'est pas une activité de tout repos, mais je m'en sortais. Ma routine était bien huilée entre existence normale le jour et rôle d'exécutrice la nuit... jusqu'à ce qu'une âme destinée au paradis disparaisse des radars célestes. Non seulement, je dois la retrouver, mais on me colle une équipe composée d'un don de Dieu et d'un sorcier qui ne peuvent pas se sentir. Mon quotidien va devenir comparable à une virée en enfer.