Mercatique terminale stmg

Cette nouvelle édition 2024 couvre le programme en 12 chapitres actualisés et reprend en détail les 8 questions autours des 3 thèmes. Des situations réelles permettent aux élèves de mieux appréhender les différentes organisations. Tout au long de l'ouvrage, un rappel des notions relatives au Grand oral concernant l'argumentation est mis en avant. Sur la page A RETENIR, l'élèves accède à : - une préparation au Grand oral pour trouver des sujets en lien avec le chapitre et les notions traitées et formuler des questions de gestion en lien avec son projet - une synthèse des notions principales - un QR Code qui renvoie l'élève à un quiz interactif pour tester ses connaissances A la fin de chaque chapitre, des applications permettent à l'élève de se mettre en activité dont certaines permettent de mobiliser l'outil informatique. En fin d'ouvrage, un cahier d'outils pour le Grand oral et le projet, comportant des fiches méthode et des entraînements ; des fiches outils permettant de se former aux différents calculs ; des modes opératoires pour se perfectionner à l'utilisation de différents logiciels. Un Escape Game permet à l'élève de réviser le programme.