Français au CE1. Guide de l'enseignant

Français au CE1 avec Fil & Lulu est une méthode complète d'enseignement du Français accompagnée de livre de jeunesse sur mesure pour favoriser l'entrée dans la littérature. Elle est accompagnée de nombreux outils projetables ou imprimables pour faciliter sa mise en oeuvre au quotidien. Sa démarche explicite amène les élèves de CE1 à lire, comprendre et écrire. La méthode est 100 % conforme au guide Corail. Le guide de l'enseignant Un guide clés en main pour mettre en oeuvre la méthode dans sa classe. Le matériel Un alphabet collectif avec les 4 écritures. Un lignage collectif pelliculé pour écrire au tableau. 42 cartes repères pour chaque graphème étudié. Les compléments numériques Les pages projetables ou imprimables des trois outils élèves : le manuel de l'élève, le cahier de littérature et le cahier d'écriture. Les cartes-mots illustrées. Des vidéos sur les graphèmes et les phonèmes. Des activités interactives quotidiennes pour s'entrainer en classe ou en autonomie. Des activités de copie et de dictées quotidiennes. Le Guide de l'enseignant est composé? : ? d'un guide de l'enseignant, ? d'un exemplaire du Manuel de l'élève, ? du matériel de l'enseignant, ? des compléments numériques.