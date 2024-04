Blocs de compétences 1 à 4. CAP boulanger 1ère et 2e années

Cette nouveauté en CAP Boulanger propose un développement pédagogique visant l'acquisition des blocs de compétences 1 à 4 du référentiel en vigueur. - Bloc de compétences 1 : Organiser - Bloc de compétences 2 : Réaliser - Bloc de compétences 3 : Contrôler - Bloc de compétences 4 : Communiquer - Commercialiser Consommable et détachable, cet ouvrage comporte des éléments de cours théoriques illustrés et accessibles, suivis d'activités ludiques adaptées au niveau des élèves ainsi que 2 chapitres pratiques présentant les recettes à maîtriser pour l'épreuve EP2 "Production". Les cartes heuristiques, les frises de progression et les auto-évaluations sont autant d'outils qui permettent à l'élève de se situer par rapport à l'acquisition des savoirs et compétences. L'ouvrage est ponctué de QR Codes permettant un approfondissement de certaines notions, la lecture de vidéos en lien avec le thème et l'accès à des fichiers complémentaires. un tome unique pour l'ensemble des blocs de compétences de l'enseignement professionnel un outil adapté aux élèves et adultes en reconversion une utilisation efficace en classe (cartes heuristiques, activités, auto-évaluations) des cours complémentaires accessibles par des QR Codes permettant à l'élève d'approfondir et de compléter ses connaissances théoriques.