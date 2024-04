Estampes japonaises

L'estampe japonaise mêle paysages grandioses, érotisme à faire rougir, démons et spectres tourmentant les vivants, et changea lutteurs sumo et acteurs de kabuki en idoles. Cette édition réunit les meilleures reproductions des plus belles estampes réalisées entre 1680 et 1938, issues de musées et de collections privées du monde entier.