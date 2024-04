Droit terminale stmg

Cette nouvelle édition 2024, conforme à la nouvelle méthodologie de l'épreuve, propose une nouvelle rubrique "Vers la question de réflexion", une actualisation des documents et des fiches méthode (adaptées à la nouvelle règlementation de l'examen) ainsi que des synthèses audio proposées en QR Codes pour les élèves. Une maquette claire, bien illustrée, des documents récents et la mise en place de contextes concrets en lien avec le quotidien des élèves. L'ouvrage est découpé en quatre thèmes s'articulant en 15 chapitres traitant des questions du programme de Terminale. Pour chaque chapitre, un contexte spécifique est découpé en mini-situations pour une découverte progressive des notions. Des synthèses schématisées, des applications méthodologiques, des fiches méthode et un sujet d'examen transversal permettent de se préparer à l'examen (écrit et Grand oral).