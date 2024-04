Madrid expériences secrètes. Insolites et authentiques

Les guides "expériences secrètes , une nouvelle façon de voyager. Picorer des tapas dans des adresses secrètes, se retrouver à deux dans un parc caché, trouver un jardin botanique dans une gare, boire un verre dans une ambiance années 20, ou opter plutôt pour une ambiance tubes des années 80. Vivre de vraies expériences pour voyager mieux. Plus de cent adresses aux petits oignons à Madrid, chacune accompagnée de son expérience. On vous suggère toujours avec qui et quand y aller et on ajoute des suggestions d'expériences à vivre, parfois sérieuses, parfois farfelues. Place au slow travel et à la vraie vie locale. On lève la tête et on pro te de spots insolites hors des sentiers battus ou d'expériences secrètes dans des lieux incontournables de Madrid.