ACTIVITÉS DE RESSOURCES HUMAINES ET COMMUNICATION TERMINALE STMG

Cet outil pédagogique novateur couvre l'ensemble du programme l'enseignement spécifique RH et Communication. Dans cette nouvelle édition 2024, 3 chapitres ont été complètement revus et les autres actualisés. Chacune des activités propose une découverte des notions à travers une mise en situation inspirée d'une entreprise réelle. Après l'activité, des pistes de travail sont proposées pour préparer les élèves au Grand oral et faire le lien avec les autres enseignements de spécialité. Support compatible avec l'horaire consacré à l'enseignement spécifique. Des approches pédagogiques variées permettent de dynamiser cet enseignement. Un dossier d'entraînement en vue du Grand oral et des fiches conseils. Des liens vers des vidéos d'entreprises ou sites institutionnels. Des fiches métiers pour accompagner les élèves sur leur projet d'orientation.