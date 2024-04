SYSTÈMES D’INFORMATION DE GESTION TERMINALE STMG

Cet ouvrage, régulièrement actualisé, traite le programme de SIG en 2 parties distinctes : des fiches de cours et des études transversales qui couvrent l'ensemble du programme de cet enseignement spécifique. La première partie est composée de 43 fiches couvrant les 46 notions des 4 thèmes (et 8 questions de gestion) du programme et énonçant des capacités associées. La seconde partie aborde de façon croisée les 46 notions et 33 compétences du programme à travers 56 études transversales. Un quart de ces études est réalise sur poste informatique grâce aux fichiers/bases de données fournis aux prescripteurs dans le logiguide.