L'art du meurtre Tome 3 : Les meurtres du magicien

Entre illusions et trahisons, chaque tour de magie a son prix. Jason West, éminent agent du FBI au sein de l'équipe des crimes liés à l'art, se trouve actuellement dans le Wyoming, chez Sam Kennedy, le chef de l'Unité d'analyse comportementale, où il se remet d'un accident. Mais, alors qu'il profite d'un repos bien mérité, on le sollicite pour une affaire énigmatique : le vol d'une collection inestimable d'affiches vintage de magie. Et, avant même de pouvoir dire "abracadabra" , le propriétaire de ladite collection est retrouvé mort dans une forêt nationale. Quand le défunt s'avère être Kubla Khanjurer, un magicien amateur méprisé et accusé d'avoir dévoilé les secrets très bien gardés des prestidigitateurs professionnels, tout laisse penser à une simple histoire de vengeance. Jusqu'à ce que Jason comprenne qu'un décès suspect au Top Hat White Rabbit, un club de magie branché, est potentiellement lié et que l'affaire pourrait faire partie d'un schéma bien plus grand et plus inquiétant. Quand les illusions cachent un jeu mortel, démasquer le véritable coupable devient un tour de passe-passe. #MM #Enquête #Magicien #Meurtre