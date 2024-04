Val Thorvald Tome 5 : Disparitions à la pelle

Sortir avec un dragon, c'est un peu comme jouer avec le feu. Dans les deux cas, vos sourcils sont en danger. Moi, Val Thorvald, en couple avec un dragon... Vous ne rêvez pas ! Et pas n'importe lequel, s'il vous plaît : le Seigneur Zavryd'nokquetal, ou Zav, comme j'aime l'appeler quand il ne m'exaspère pas trop. Lorsqu'il me propose un petit voyage en terre elfique sur les traces de mes ancêtres histoire de rencontrer mon père et d'apprendre à maîtriser la magie qui coule dans mes veines, je dois avouer que je suis plutôt méfiante. Je ne suis pas vraiment fan de la partie où il force les elfes à m'entraîner, à vrai dire. Mais pour être honnête, l'idée d'avoir de nouveaux avantages sur le terrain me plaît assez pour hésiter. Sauf que les vampires se mettent à semer la pagaille à Seattle, et rien ne va plus. Dimitri, mon ami et associé, disparaît mystérieusement. Il n'y a pas une minute à perdre. Si je ne le retrouve pas à temps, je risque de ne jamais le revoir vivant. Du coup, je suppose que mon entraînement devra attendre. Quelle tristesse. #UrbanFantasy #HéroïneBadass #Humour #TueuseAGages #Dragons