Atta boy. Journal de bord d'un fraudeur en mission humanitaire

Dans une Amérique du Nord post-prohibition, entre l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon et Terre-Neuve, l'"Atta Boy" et son capitaine s'apprêtent à naviguer vers l'aventure de leurs vies. Au rythme des accordéons et des violons, vous êtes habilement transportés dans un tourbillon d'émotions, en mer comme à terre, entre rires et larmes, entre humour et gravité, dans un univers où la solidarité, l'amitié, le courage et la débrouillardise sont les maîtres-mots. Un roman qui capture l'essence même de la vie des gens de mer et l'esprit indomptable de ceux qui la bravent.