Ghost's Memory Tome 1 : Outre-tombe

Ma vie n'a pas été simple... et ma mort l'est encore moins. J'avais vingt-trois ans le jour où je suis morte. Je m'attendais à trouver le repos éternel ou, tout du moins, à disparaître dans le néant. J'avais tort. Ce n'était que le prologue. Le début d'un nouveau chapitre. Non seulement l'au-delà existe, mais il offre aussi des missions spéciales pour les âmes volontaires. Et quoi de mieux que de permettre aux maisons hantées d'accéder à la paix qui m'échappe ? Mais, même dans la mort, le passé a une manière bien à lui de vous rattraper. Un vieil ennemi me suit dans cet autre monde et s'évertue à faire de ma vie un enfer. Je m'appelle Brook Hill, et ma véritable histoire commence le jour où je suis morte. #UrbanFantasy #Ames #Mort #Missions