Eugène Boudin, lumières de l'estuaire

Eugène Boudin, natif du Havre, a ensuite migré à Honfleur, Trouville et Deauville pour peindre surtout la mer et les plages. Il a retranscrit habilement la lumière sur le sable et dans les ciels de l'estuaire. Exposition MuMa au Havre au Printemps 2024. 2. 15. 0. 0 2. 15. 0. 0