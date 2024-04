Visitons les phares de France et Outre-mer

Près de soixante phares sont visitables en France, offrant le plus souvent la montée à la tour et une vue imprenable, mais aussi un voyage dans la glorieuse histoire de la signalisation maritime. Ces joyaux du patrimoine s'égrènent le long des côtes de l'Hexagone et en Outre-mer, et chacun a son identité. Grâce à ce guide, entrez dans ces sites uniques, de la maison du gardien jusqu'à la lentille de Fresnel, tout là-haut, après l'ascension de quelques dizaines (voire centaines) de marches ! Laissez-vous gagner par la beauté des sentinelles de la mer.