Baleines et dauphins

Réputés pour leur intelligence et leurs fascinants rituels sociaux, les baleines et les dauphins, comme les humains, utilisent des vocalises pour communiquer. Ces magnifiques mammifères sont souvent décrits comme des sentinelles de la santé des océans, fournissant des informations essentielles sur la dynamique marine et la qualité des écosystèmes. Les baleines sont les plus grands mammifères marins appartenant à l'ordre des cétacés (baleines, dauphins et marsouins). Leur taille incroyable continue de nous étonner, la baleine bleue atteignant 30, 48 mètres et pesant jusqu'à 200 tonnes. Quant aux dauphins, que l'on trouve aussi bien dans les océans que dans les eaux douces, ils sont classés parmi les petites baleines à dents. Ils sont appréciés dans le monde entier pour leur apparence physique élégante et les sons intrigants qu'ils émettent pour communiquer entre eux. Cet ouvrage, illustré de plus de 180 photographies, répertorie les espèces de baleines et de dauphins et nous permet de découvrir leur physionomie, leurs habitudes alimentaires, leur mode de vie et de reproduction. Il rend un vibrant hommage à ces mammifères marins, essentiels pour la préservation de nos océans.