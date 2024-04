Parfois, les choses se gâtent... C'est comme ça, on n'y peut rien. Il faut alors se mettre à l'abri et rester chez soi. Chez soi, c'est ce petit cocon rassurant dans lequel on peut se réfugier et attendre que l'orage finisse par passer. Comme les humains, les animaux aussi font l'expérience du confinement, que ce soit pour échapper à un prédateur, pour hiberner ou encore pour se développer. Avec ce catalogue de cocons, l'enfant découvrira par la même occasion toutes les variations de ce "chez soi" qui existent dans la nature !