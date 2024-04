Les ciels impressionnistes sont connus pour le rendu de la lumière dans les différentes saisons et heures de la journée : ciels d'orage, ciels nuageux ou clairs, dans la campagne, à la mer ou à la ville. Christian Foutrel capte cette lumière dans ses clichés en Normandie ou ailleurs, en s'inspirant des tableaux des peintres impressionnistes. On analyse tout particulièrement : Monet (peintre des la lumière - le ciel et la lumière) Boudin (peintre des ciels - le ciel et la mer) Van Gogh (peintre de la nature - le ciel dans l'infinie des champs) Pissarro (peintre des villes - le ciel dans la ville) 2. 15. 0. 0