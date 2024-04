Because I can't love you Tome 3

Austin s'est trouvé une petite amie et Priti se sent délaissée. Mais c'est aussi l'occasion de se rapprocher de Liam. Hélas, malgré ses sentiments, Liam refuse toute relation par peur de devenir comme son père... Pendant ce temps, Cole, le frère de Priti, a de plus en plus de mal à cacher son homosexualité. Entre les soupçons de Julian, Lukas qui le pousse à s'assumer, et ses sentiments pour Liam, la situation devient intenable.